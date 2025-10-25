Football.ua представляє прев’ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 25 жовтня та розпочнеться о 19:30.
25 жовтня 2025, 08:45
У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на власному полі Брайтон.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН
СУБОТА, 25 ЖОВТНЯ, 19:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Після емоційної перемоги над Ліверпулем Манчестер Юнайтед повертається на Олд Траффорд, щоб продовжити своє відродження під керівництвом Рубена Аморіма. “Червоні дияволи” нарешті почали демонструвати ознаки стабільності, здобувши дві поспіль перемоги в АПЛ і вперше за довгий час відчувши справжній командний дух. Зараз вони дев’яті у таблиці — і лише три очки відстають від другого Манчестер Сіті.
Аморім нарешті починає знаходити формулу успіху: три перемоги поспіль на Олд Траффорд (над Сандерлендом, Челсі та Бернлі) повернули віру в домашню міць. Символічно, що саме Брайтон два роки тому зупинив подібну серію Юнайтед — тепер португальський тренер прагне переписати історію. Мбемо, Кунья, Шешко — новоспечений трикутник атаки, який додає швидкості, натиску і результату. А герой минулого туру Гаррі Магвайр, який забив вирішальний м’яч на Енфілді, нарешті відчуває себе ключовою фігурою команди в цілому.
Брайтон їде до Манчестера у відмінному настрої. Команда Фабіана Гюрцеля набрала хід, не програючи п’ять матчів поспіль, і знову впевнено тримається у верхній половині таблиці. Минулого тижня “чайки” обіграли Ньюкасл 2:1, а дубль колишнього гравця Юнайтед Денні Велбека став нагадуванням про його колишній дім на Олд Траффорд.
Цей Брайтон — незручний суперник для будь-кого. Вони виграли три останні виїзні зустрічі проти Манчестер Юнайтед, і лише Ман Сіті у далеких 60-х міг похвалитися довшою серією перемог на цьому стадіоні. Так, “чайки” мають проблеми в обороні (лише один “сухий” матч із 20 у лізі), але компенсують це атакою: Рюттер, Мінте, Велбек і Кадіоглу створюють загрозу з кожного флангу. Якщо додати до цього працездатність Балебf в центрі — команда має всі шанси влаштувати ще один яскравий вечір у Манчестері.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 2.03, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 3.45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.90.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — де Лігт, Магвайр, Шоу — Амад, Каземіро, Фернандеш, Далот — Мбемо, Кунья — Шешко
БРАЙТОН : Вербрюгген — Віффер, Данк, ван Геке, Кадіоглу — Балеба, Аярі — Мінте, Рюттер, Де Кейпер — Велбек
