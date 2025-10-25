СУБОТА, 25 ЖОВТНЯ, 19:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Після емоційної перемоги над Ліверпулем Манчестер Юнайтед повертається на Олд Траффорд, щоб продовжити своє відродження під керівництвом Рубена Аморіма. “Червоні дияволи” нарешті почали демонструвати ознаки стабільності, здобувши дві поспіль перемоги в АПЛ і вперше за довгий час відчувши справжній командний дух. Зараз вони дев’яті у таблиці — і лише три очки відстають від другого Манчестер Сіті.

Аморім нарешті починає знаходити формулу успіху: три перемоги поспіль на Олд Траффорд (над Сандерлендом, Челсі та Бернлі) повернули віру в домашню міць. Символічно, що саме Брайтон два роки тому зупинив подібну серію Юнайтед — тепер португальський тренер прагне переписати історію. Мбемо, Кунья, Шешко — новоспечений трикутник атаки, який додає швидкості, натиску і результату. А герой минулого туру Гаррі Магвайр, який забив вирішальний м’яч на Енфілді, нарешті відчуває себе ключовою фігурою команди в цілому.

Брайтон їде до Манчестера у відмінному настрої. Команда Фабіана Гюрцеля набрала хід, не програючи п’ять матчів поспіль, і знову впевнено тримається у верхній половині таблиці. Минулого тижня “чайки” обіграли Ньюкасл 2:1, а дубль колишнього гравця Юнайтед Денні Велбека став нагадуванням про його колишній дім на Олд Траффорд.

Цей Брайтон — незручний суперник для будь-кого. Вони виграли три останні виїзні зустрічі проти Манчестер Юнайтед, і лише Ман Сіті у далеких 60-х міг похвалитися довшою серією перемог на цьому стадіоні. Так, “чайки” мають проблеми в обороні (лише один “сухий” матч із 20 у лізі), але компенсують це атакою: Рюттер, Мінте, Велбек і Кадіоглу створюють загрозу з кожного флангу. Якщо додати до цього працездатність Балебf в центрі — команда має всі шанси влаштувати ще один яскравий вечір у Манчестері.