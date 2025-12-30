Італія

Лаціо та Фіорентина цікавляться умовами трансферу сербського півзахисника.

Атакуючий півзахисник Аталанти Лазар Самарджич усе ще може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За наявною інформацією, ще наприкінці серпня Марсель намагався підписати 23-річного серба, однак угоду тоді не вдалося завершити. Попри це, інтерес до гравця зберігається.

Останніми днями Лаціо та Фіорентина звернулися до Аталанти, щоб дізнатися умови можливого переходу Самарджича. Ситуація навколо майбутнього хавбека залишається відкритою напередодні січня.

У цьому сезоні Лазар Самарджич провів за бергамасків 18 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти. Його поточний контракт дійсний до літа 2029 року.