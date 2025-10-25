Англія

Капітан Челсі детально розповів про свій шлях від академії до лідера, психологічну боротьбу з ушкодженнями, тиск пов'язки та своє бачення успіху для клубу.

Ріс Джеймс став героєм великого інтерв'ю для програми The Football Interview на BBC Sport, де поділився відвертими думками про свою кар'єру, труднощі та життя поза полем.

25-річний вихованець академії "синіх" не приховував, що отримання капітанської пов'язки стало втіленням його дитячої мрії.

​"Бути капітаном Челсі – це те, про що я мріяв з дитинства, особливо в матчах Ліги Чемпіонів", – зізнався Джеймс. Він підкреслив, що для клубу вкрай важливо було повернутися до головного єврокубку після дворічної відсутності.

Значна частина розмови була присвячена боротьбі Джеймса з травмами, яка переслідувала його протягом останніх сезонів. Захисник розповів про психологічний бік реабілітації, описавши ці періоди як "самотні та гнітючі". Він визнав, що було важко спостерігати за командою збоку, почуваючись ізольованим, але ці труднощі лише загартували його характер. ​

Торкнувшись теми лідерства, Джеймс визнав, що його стиль капітанства відрізняється від легендарних попередників, таких як Джон Террі. Він намагається бути "на 100% Рісом Джеймсом", а не "10% Джона Террі", зосереджуючись на тому, щоб вести команду власним прикладом на полі та за його межами.

Джеймс, який за нового тренера Енцо Марески іноді з'являється в центрі поля, підтвердив свою готовність грати на будь-якій позиції, де він потрібен команді. Проте його головна мета залишається незмінною:

"Підняти трофей як капітан Челсі – це те, про що я завжди мріяв, і це те, заради чого я працюю щодня".

Окрім футболу, Джеймс несподівано розповів про своє захоплення модою. Він зізнався, що йому подобаються модні покази і це те, що його справді цікавить. Описуючи свій стиль, він зазначив:

"Зараз він набагато спокійніший. Кілька років тому був трохи більш різким". На запитання, чи пов'язано це з дорослішанням, він пожартував: "Можливо, або це просто нудьга!".