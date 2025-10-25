Англія

Український півзахисник вийде в основі команди у 9-му турі АПЛ.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі команди на домашній матч 9-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

Your Bees to take on Liverpool#BRELIV pic.twitter.com/lpL9NTbRqk — Brentford FC (@BrentfordFC) October 25, 2025

Для 21-річного українця це буде 11-й матч за "бджіл" у сезоні в усіх турнірах. В активі Ярмолюка наразі одна результативна передача – у грі проти Манчестер Юнайтед (3:1).

Брентфорд займає 15-те місце в турнірній таблиці АПЛ з 10 очками, тоді як Ліверпуль – п’ятий із 15 балами.

Матч стартує о 22:00 за київським часом.