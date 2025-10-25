Англія

Український півзахисник Брентфорда отримав ушкодження ребра на 27-й хвилині, коли команда вела 1:0.

25 жовтня триває матч 9-го туру АПЛ між Брентфордом та Ліверпулем.

На 27-й хвилині поєдинку український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк отримав травму після боротьби з Домініком Собослаї і був змушений залишити поле. Футболіст тримався за ребро, через що тренерський штаб прийняв рішення про заміну.

На момент виходу з поля Ярмолюк Брентфорд вів у рахунку 1:0.