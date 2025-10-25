Англія

Головний тренер Челсі підбив підсумки домашньої поразки від Сандерленда з рахунком 1:2.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку своєї команди у домашньому матчі 9-го туру АПЛ проти Сандерленда з рахунком 1:2.

За словами Марески, команда показала недостатньо високий рівень гри: "Я вважаю, що загалом ми були недостатньо хороші. Коли ти не на висоті у Прем’єр-лізі, наслідки можуть бути серйозними. Коли не можеш виграти, важливо хоча б не програти".

Тренер зазначив помилки у обороні, які призвели до пропущених голів. "Другий гол – це довгий пас за спину, у нас було два в один з двома центральними захисниками, і ми не відпрацювали належним чином. Перший гол прийшов після вкидання, бо вони завели шість чи сім гравців у шістнадцятиметрову зону", – пояснив Мареска.

Також він підкреслив брак креативності та помилки у контролі м’яча: "Ми не створили багато моментів, крім голу, втрачали другі м’ячі, не віддавали 100% на полі. При рахунку 1:0 ми програвали деякі дуелі, і проти цієї команди треба грати краще".

Мареска додав, що проблема також могла полягати у якості навісів: "Коли ми підходимо до певних зон поля, ми навішуємо, бо очікуємо мати чотирьох чи п’ятьох гравців у штрафному. Сьогодні, можливо, справа більше у якості подач, ніж у гравцях, які були у штрафному".

Свій наступний матч Челсі проведе в рамках Кубка Англії проти Вулвергемптона (29 жовтня).