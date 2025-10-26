Англія

Капітан Ньюкасла поділився емоціями після драматичної перемоги

Бруно Гімараес став головним героєм матчу проти Фулхема, вирвавши для своєї команди перемогу з рахунком 2:1 на останній хвилині основного часу.

​Після гри бразилець не приховував емоцій та з гумором прокоментував свій вирішальний вчинок. Раніше по ходу матчу Гімараес змарнував чудову нагоду, але зумів реабілітуватися в кінцівці.

​Коли голкіпер Фулхема Бернд Лено відбив удар Вілла Осули, Гімараес першим встиг на добивання і відправив м'яч у сітку. ​

"Я пожартував з партнерами по команді, що був наче Алан Ширер у штрафному майданчику!" — цитують бразильця BBC Sport. ​

"Це був дуже важливий гол, особливо після того, як я змарнував явний момент. Я щасливий, що зміг забити та принести команді перемогу", — додав Бруно. ​