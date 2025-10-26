Англія

Три перемоги поспіль вперше з лютого 2024-го.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився після перемоги над Брайтоном (4:2) в рамках 9-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "червоних дияволів".

"Це справді важливо. Крім того, нам доводилося грати по-різному в різні моменти матчу, і я думаю, що гравці чудово розуміли, що потрібно робити у кожний конкретний момент.

Насамкінець було важко, але Манчестер Юнайтед не зміг би перемогти, якби не страждав. Думаю, що ми заслужили перемогу над дуже хорошою командою, на яку важко чинити тиск. Але ми впоралися.

Гравці стали більш впевненими у собі. Думаю, що найкращою нашою грою у сезоні був матч проти Арсеналу у першому турі. Але потім ви стаєте трохи впевненішими, з'являється інший настрій, іноді трохи щастить у певні моменти, що допомагає перемагати. Зараз я відчуваю, що ми почали грати трохи вільніше", — заявив Аморім.