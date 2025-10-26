Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед високо оцінив внесок літнього новачка Браяна Мбемо.

Рубен Аморім не шкодував компліментів для нападника Браяна Мбеумо після його вражаючого виступу в переможному матчі проти Брайтона (4:2).

Камерунець, який приєднався до клубу влітку, відзначився дублем і став ключовою фігурою в атаці "червоних дияволів". ​

"Браян — справжня робоча машина", — заявив Аморім на післяматчевій пресконференції. — Мбемо неймовірно ефективний у перехідних фазах гри. Також він помітно додає, коли ми організовуємо атаки у фінальній третині поля". ​

Тренер особливо відзначив взаємодію Мбемо з Амадом Діалло на правому фланзі:

"Їхній зв'язок... обіграти цих двох хлопців дуже складно, тому що вони постійно змінюють позиції, вони дуже швидкі та сильні в ситуаціях один в один".

Дубль у ворота Брайтона продовжив чудову форму Мбемо, який також відзначився у попередньому матчі проти Ліверпуля. Ця перемога стала для Манчестер Юнайтед третьою поспіль в АПЛ, що допомогло команді змінити негативний настрій після невдалого старту сезону 2025/26.