Головний тренер Манчестер Юнайтед високо оцінив внесок літнього новачка Браяна Мбемо.
Браян Мбемо, Getty Images
26 жовтня 2025, 11:00
Рубен Аморім не шкодував компліментів для нападника Браяна Мбеумо після його вражаючого виступу в переможному матчі проти Брайтона (4:2).
Камерунець, який приєднався до клубу влітку, відзначився дублем і став ключовою фігурою в атаці "червоних дияволів".
"Браян — справжня робоча машина", — заявив Аморім на післяматчевій пресконференції. — Мбемо неймовірно ефективний у перехідних фазах гри. Також він помітно додає, коли ми організовуємо атаки у фінальній третині поля".
Тренер особливо відзначив взаємодію Мбемо з Амадом Діалло на правому фланзі:
"Їхній зв'язок... обіграти цих двох хлопців дуже складно, тому що вони постійно змінюють позиції, вони дуже швидкі та сильні в ситуаціях один в один".
Дубль у ворота Брайтона продовжив чудову форму Мбемо, який також відзначився у попередньому матчі проти Ліверпуля. Ця перемога стала для Манчестер Юнайтед третьою поспіль в АПЛ, що допомогло команді змінити негативний настрій після невдалого старту сезону 2025/26.