Англія

"Червоні" в кризі.

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон висловився після поразки від Брентфорда (2:3) в АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Нам потрібно працювати старанніше, все просто. Коли ти граєш в такому футбольному клубі, люди вимагають результатів.

Вболівальники їздять по країні, і я гарантую, що багато з них були у Франкфурті. Вони витрачають величезні гроші, щоб приїхати і підтримати нас.

У важкий момент єдиний спосіб — працювати ще старанніше, бігати ще більше і грати ще краще. Саме це ми повинні робити, тому що результати останніх п'яти-шести ігор були далеко не найрадіснішими. Тільки ми можемо витягнути себе з цієї ситуації. Тому, починаючи з середи, відпочивати точно не будемо", — сказав Робертсон.

