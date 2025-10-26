Англія

Головний тренер заявив, що його команда не має відповіді на довгі паси та низькі блоки суперників після поразки від Брентфорда.

Арне Слот відкрито визнав, що його команда наразі не може знайти рішення проти тактики, яку все частіше використовують проти неї суперники. Ця заява пролунала після болісної поразки від Брентфорда (3:2), яка стала для чемпіонів четвертою поспіль у Прем'єр-лізі. ​

Виступаючи перед журналістами, Слот поскаржився на нездатність своєї команди впоратися з низькими оборонними блоками та постійними довгими передачами з боку опонентів.

​«Ми поки що не знайшли відповіді на це», — констатував нідерландський фахівець.

Поразка на Комм'юніті поглибила кризу в Ліверпулі. Слот також назвав цей матч одним із найгірших за час його роботи в клубі.

Окрім тактичних проблем, тренер висловив невдоволення суддівськими рішеннями, зокрема, назвавши пенальті, призначений у ворота його команди "ліповим".

​Слот зазначив, що суперники, схоже, знайшли ефективну протиотруту стилю Ліверпуля. Він навів приклад, що навіть Айнтрахт у Лізі Чемпіонів консультувався з іншими тренерами АПЛ, щоб краще підготуватися до гри з червоними.