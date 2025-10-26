Головний тренер заявив, що його команда не має відповіді на довгі паси та низькі блоки суперників після поразки від Брентфорда.
Арне Слот, Getty Images
26 жовтня 2025, 09:30
Арне Слот відкрито визнав, що його команда наразі не може знайти рішення проти тактики, яку все частіше використовують проти неї суперники. Ця заява пролунала після болісної поразки від Брентфорда (3:2), яка стала для чемпіонів четвертою поспіль у Прем'єр-лізі.
Виступаючи перед журналістами, Слот поскаржився на нездатність своєї команди впоратися з низькими оборонними блоками та постійними довгими передачами з боку опонентів.
«Ми поки що не знайшли відповіді на це», — констатував нідерландський фахівець.
Поразка на Комм'юніті поглибила кризу в Ліверпулі. Слот також назвав цей матч одним із найгірших за час його роботи в клубі.
Окрім тактичних проблем, тренер висловив невдоволення суддівськими рішеннями, зокрема, назвавши пенальті, призначений у ворота його команди "ліповим".
Слот зазначив, що суперники, схоже, знайшли ефективну протиотруту стилю Ліверпуля. Він навів приклад, що навіть Айнтрахт у Лізі Чемпіонів консультувався з іншими тренерами АПЛ, щоб краще підготуватися до гри з червоними.