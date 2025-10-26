Англія

Завершилися чотири матчі недільного дня в Англії.

Арсенал продовжив свою переможну серію в чемпіонаті Англії. Підопічні Мікеля Артети на Емірейтс мінімально обіграли Крістал Пелас. Долю зустрічі вирішив точний удар Езе наприкінці першого тайму.

Лондонці набрали 22 очки і зміцнили лідерство в таблиці. Пелас з 13-ма балами опустився на 10-ту позицію.

Арсенал — Крістал Пелес 1:0

Гол: Езе, 39

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба (Москера, 46), Магальяес, Калафіорі (Інкап'є, 82) — Езе (Льюїс-Скеллі, 88), Субіменді, Райс (Меріно, 82) — Сака (Мартінеллі, 66), Йокерес, Троссар

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл (Соса, 90) — Сарр, Піно (Нкетіа, 59) — Матета

Манчестер Сіті несподівано оступився на полі Астон Вілли. Уже на 19-й хвилині Кеш після подачі з кутового відкрив рахунок. Чемпіони довго шукали шлях до воріт суперника, а наприкінці матчу навіть забили зусиллями Холанда, але гол скасували через офсайд після перегляду VAR.

Поразка коштувала містянам місця у трійці – тепер у них 16 очок і четверта позиція. Астон Вілла з 15 балами піднялася на сьоме місце.

Астон Вілла — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Кеш, 19

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара, Онана — Макгінн (Барклі, 74), Роджерс, Буендія (Санчо, 29) — Воткінс

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Стоунз (О'Райлі, 61), Гвардіол — Рейндерс — Бобб (Доку, 61), Фоден, Сілва, Савіньйо — Голанд

Попередження: Савіньйо, Рейндерс, Фоден

Невдалий дебют в АПЛ для Шона Дайча. Новий наставник Ноттінгем Форест побачив, як його команда ще до перерви пропустила двічі від Борнмута.

Забарний допоміг своїм колишнім партнерам здобути важливу перемогу, тоді як Зінченко через травму не потрапив у заявку Форест. Вишні мають 18 очок і тепер ідуть другими, лісники з 5-ма пунктами залишаються в зоні вильоту.

Борнмут - Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Таверньє, 25, Крупі, 40

Борнмут: Петрович — Хіменес, Мілосавльєвич, Сенесі, Трюффер — Скотт, Адамс — Таверньє, Клюйверт, Семеньйо — Крупі

Ноттінгем Форест: Селс — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Луїс (Єйтс, 46), Андерсон — - — Ндоє, Жезус, -

Попередження: Клюйверт, Сенесі, Брукс — Луїс

Справжній трилер відбувся на Моліньо. Бернлі завдяки дублю Флеммінга повів у рахунку, але Вулверхемптон зрівняв наприкінці першого тайму. Коли здавалося, що все завершиться нічиєю, Фостер на 95-й хвилині приніс бордовим драматичну перемогу.

Бернлі з 10 очками піднявся над зоною вильоту, тоді як Вулверхемптон із двома пунктами залишився останнім.

Вулвергемптон — Бернлі 2:3

Голи: Странд Ларсен, 42, Мунетсі, 45+4 - Флеммінг, 14, 30, Фостер, 90+5

Вулвергемптон: Джонстон — Гувер (Чачуа, 76), Буено, Крейчі, Буено — Мунетсі (Арокодаре, 84), Андре, Бельгард — Аріас (Хі Чхан, 68), Странд Ларсен, Гомеш

Бернлі: Дубравка — Вокер, Туанзебе, Естев, Гартман — Каллен, Флорентіну — Брун Ларсен, Угочукву, Ентоні (Фостер, 77) — Флеммінг

Попередження: Бельгард