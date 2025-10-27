Англія

Наставник лондонців відзначив організованість суперника та характер своєї команди.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета назвав мінімальну перемогу над Крістал Пелес із рахунком 1:0 найціннішою для своєї команди у поточному сезоні.

"Я щойно сказав хлопцям, що ціную цю перемогу більше, ніж будь-яку іншу цього сезону. Ми знали, наскільки буде складно: ти граєш кожні три дні, і маєш великі можливості зміцнити лідерство в АПЛ, враховуючи те, що сталося у ці вихідні", – зазначив Артета в коментарі для Football.london.

Наставник також наголосив на силі суперника:

"Я знав, що ми граємо проти команди, яка, на мій погляд, є однією з найкращих у плані організації. Вони можуть серйозно ускладнити життя будь-кому. Щойно втратиш концентрацію – вони тебе обов’язково покарають".

Завдяки цій перемозі Арсенал продовжує боротьбу за лідерство в англійській Прем’єр-лізі.