Головний тренер Тоттенгема не приховував свого задоволення після того, як його команда стала першою, хто переміг Евертон на їхньому новому стадіоні.

Лондонський Тоттенгем на виїзді здолав Евертон Миколенка (3:0). Цей результат покращив вражаючу виїзну статистику команди до чотирьох перемог та однієї нічиєї у п'яти матчах, що є найкращим показником клубу на цьому етапі з сезону 2012/13. Перемога дозволила команді піднятися на третє місце в турнірній таблиці АПЛ.

"Я надзвичайно задоволений перемогою, дуже задоволений грою", – заявив Томас Франк після матчу. – "Можливість поїхати на будь-який виїзний стадіон у Прем'єр-лізі та виграти 3:0 – це досить вражаюче, і це проти хорошої команди Евертона, яка вперше програє тут, на новому стадіоні".

​Франк зазначив, що першим таймом він задоволений більше:

"Мені сподобалося, як ми зіграли... більше контролю, більше передач, хороший тиск. Стандартні положення були на висоті, що є вирішальним". ​"Другий тайм був трохи більше схожий на боротьбу, – додав тренер.

"Але я казав це з самого початку: чи зможемо ми прищепити хлопцям менталітет гри на нуль? Якщо зможемо, то виграємо багато ігор... Загалом це була хороша, солідна виїзна гра". — підсумував Франк.