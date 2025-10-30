Англія

Наставник Тоттенгема похвалив структуру гри, незважаючи на поразку.

Томас Франк, висловив глибоке розчарування після того, як його команда вибула з кубкового турніру, Ньюкасл Юнайтед Тоттенгем (2:0), але водночас не приховував свого задоволення від якості самої гри.

​"Я дуже розчарований, що ми програли і вибули", — заявив він. — "Але загалом я задоволений грою. Я думаю, що це була одна з наших найкращих атакувальних виступів у сезоні". ​

Незважаючи на поразку, тренер вважає, що його команда контролювала хід зустрічі, особливо у другій половині, та добре вибудовувала атаки від оборони.

​"Те, як ми будували гру ззаду... ми набагато більше контролювали гру. Ми знайшли Лукаса та Хаві на хороших позиціях", — додав Франк. ​

Говорячи про нереалізовані моменти, Томас відзначив гру голкіпера суперників та невеликі деталі:

"Я думаю, що Рамсдейл зробив кілька справді хороших сейвів, у нас було шість чи сім дуже хороших моментів, але голкіпер був на висоті." ​

Він також відзначив тактичний прогрес команди, помітний в останніх матчах проти Евертона.

Наприкінці свого коментаря про гру, Томас подякував уболівальникам, які приїхали підтримати команду.