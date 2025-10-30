Англія

Головний тренер Сіті висловив задоволення грою Омара Мармуша, який забив свій перший гол у сезоні в переможному матчі Кубка Карабао.

Пеп Гвардіола похвалив нападника Омара Мармуша після його повернення на поле та важливого голу в матчі проти Суонсі (3:1).

Єгиптянин, який тривалий час був травмований, відзначився своїм першим голом у сезоні, чим заслужив визнання тренера. ​Цей гол став вирішальним у матчі, вивівши Сіті вперед 2:1.

Гвардіола, який випустив Мармуша у старті замість Ерлінга Голанда, підкреслив, наскільки важливим є цей гол для впевненості форварда. ​

"Я щасливий за Омара, тому що нападникам потрібні голи. Цей гол дуже важливий для його впевненості", — заявив Гвардіола після гри.

Тренер також зазначив, що Мармуш, який приєднався до команди з Айнтрахта взимку, може значно допомогти команді та зменшити гольову залежність від Голанда. ​

"Мармуш довго був травмований... Ерлінг важливий для нас, але ми знаємо, що нам потрібні вони обидва, і це так приємно, що Омар повернувся, — додав Пеп.

Гвардіола також відзначив терпіння гравця та його вміння діяти в обмеженому просторі проти захисту суперника.