Наставник Манчестер Юнайтед вказав на шалену конкуренцію в півзахисті.
Рубен Аморім та Коббі Мейну, Getty Images
01 листопада 2025, 13:30
Рубен Аморім спробував пояснити, чому талановитий півзахисник Коббі Майну не отримує достатньо ігрового часу цього сезону. Незважаючи на високу оцінку таланту 19-річного гравця, тренер вказав на надзвичайно високу конкуренцію в центрі поля.
За словами Аморіма, Майну є фантастичним талантом, але наразі йому складно виграти конкуренцію у таких гравців, як Каземіро, Бруну Фернандеш, які перебувають вище у ієрархії тренера.
Водночас Аморім зробив відверте зізнання щодо майбутнього зимового трансферного вікна. Він заявив, що вважає нормальним той факт, що гравці, які не мають регулярної практики, будуть незадоволені своїм становищем.
"Я очікую, що гравці, яких ігнорують, постукають у мої двері в січні, щоб попросити про трансфер, — цитує Аморіма Goal — Це нормально у футболі".
Це зауваження розглядається як прямий сигнал для Майну та інших гравців резерву, що клуб готовий розглянути їхнє майбутнє.