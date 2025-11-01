Англія

Наставник Манчестер Юнайтед вказав на шалену конкуренцію в півзахисті.

Рубен Аморім спробував пояснити, чому талановитий півзахисник Коббі Майну не отримує достатньо ігрового часу цього сезону. Незважаючи на високу оцінку таланту 19-річного гравця, тренер вказав на надзвичайно високу конкуренцію в центрі поля.

​За словами Аморіма, Майну є фантастичним талантом, але наразі йому складно виграти конкуренцію у таких гравців, як Каземіро, Бруну Фернандеш, які перебувають вище у ієрархії тренера. ​

Водночас Аморім зробив відверте зізнання щодо майбутнього зимового трансферного вікна. Він заявив, що вважає нормальним той факт, що гравці, які не мають регулярної практики, будуть незадоволені своїм становищем. ​

"Я очікую, що гравці, яких ігнорують, постукають у мої двері в січні, щоб попросити про трансфер, — цитує Аморіма Goal — Це нормально у футболі".

Це зауваження розглядається як прямий сигнал для Майну та інших гравців резерву, що клуб готовий розглянути їхнє майбутнє.