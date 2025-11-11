Англія

Форвард зможе повернутися до гри вже після міжнародної паузи.

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко, який зазнав ушкодження у поєдинку проти Тоттенгема в рамках АПЛ, уникнув серйозної травми. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, футболіст не приєднається до національної збірної Словенії під час міжнародної паузи та залишиться в Англії для продовження відновлення. Цікаво, що раніше головний тренер словенців заявляв, що очікує побачити Шешка на зборах, наголошуючи, що "в його команді також працюють досвідчені лікарі, які мають оглянути футболіста".

Таким чином, Манчестер Юнайтед не планує шукати форварда на підсилення під час зимового трансферного вікна, адже повернення Шешка очікується найближчим часом.

У матчі зі "шпорами" 21-річний нападник з’явився на полі на 58-й хвилині, однак був змушений залишити гру наприкінці основного часу через травму.

Нагадаємо, цього літа Шешко перейшов до "червоних дияволів" із РБ Лейпциг за 85 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів 12 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та одною результативною передачею.