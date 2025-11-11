Англія

Аморім розглядає німця як пріоритетного кандидата.

Опорний півзахисник Штутгарта Анджело Штіллер може продовжити кар’єру в Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Екрем Конур.

Штіллер: Моя мета — грати в МЛС

За даними джерела, 24-річний німець посідає одне з перших місць у шорт-листі Рубена Аморіма, але тренер також зацікавлений у Карлосі Балебі з Брайтона та Адамі Вортоні з Крістал Пелес.

Підкреслюється, що за Штіллера змагаються й інші клуби АПЛ та Ла Ліги. У поточному сезоні гравець провів 17 матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши п’ять результативних передач.

Експерти Transfermarkt оцінюють його вартість у 45 мільйонів євро.