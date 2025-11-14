Англія

Директор клубу запевнив: форвард залишається.

Директор Аль-Ахлі Руй Педру Браз прокоментував можливий відхід нападника Айвена Тоні.

Раніше з’явилася інформація, що 29-річний гравець зацікавив Тоттенгем.

"Тоні — топ-гравець, топ-нападник. Слухи про його відхід у січні? Це просто неправда. Ми розраховуємо на нього, немає сенсу звертатися до цієї теми", — цитує слова функціонера Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Тоні провів 15 матчів у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши дві результативні передачі.

За оцінкою Transfermarkt, вартість 29-річного форварда — 25 мільйонів євро.