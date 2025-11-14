Директор клубу запевнив: форвард залишається.
Айвен Тоуні, Getty Images
14 листопада 2025, 11:52
Директор Аль-Ахлі Руй Педру Браз прокоментував можливий відхід нападника Айвена Тоні.
Раніше з’явилася інформація, що 29-річний гравець зацікавив Тоттенгем.
"Тоні — топ-гравець, топ-нападник. Слухи про його відхід у січні? Це просто неправда. Ми розраховуємо на нього, немає сенсу звертатися до цієї теми", — цитує слова функціонера Фабріціо Романо.
У поточному сезоні Тоні провів 15 матчів у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши дві результативні передачі.
За оцінкою Transfermarkt, вартість 29-річного форварда — 25 мільйонів євро.