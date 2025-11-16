Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед прийняв ключове рішення щодо трансферної політики.

Рубен Аморім прагне додати в центр поля фізичної міці та техніки — Goal.

Головною ціллю клубу став півзахисник Ноттінгем Форест Елліот Андерсон. Юнайтед бачить у ньому універсального гравця, здатного діяти як на позиції "шістки", так і в ролі "box-to-box".

Другим кандидатом у шорт-листі є опорний півзахисник Брайтона Карлос Балеба. Манчестер Юнайтед намагався підписати 21-річного камерунця ще минулого літа, гравець, як і раніше, зацікавлений у переході.

Необхідність посилення півзахисту також пов'язана з невизначеним майбутнім Каземіро, контракт якого добігає кінця.

Клуб вважає, що підписання фізично сильних та технічно підготовлених гравців, як Андерсон чи Балеба, є критично важливим для впровадження тактичного стилю Рубена Аморіма.