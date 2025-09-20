Іспанія

Камерунець може змінити клубну прописку.

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед уважно спостерігають за універсальним півзахисником Брайтона Карлосом Балеба. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, обидва клуби серйозно налаштовані придбати 21-річного опорника "чайок" найближчої зими. МЮ влітку робив пропозицію Брайтону щодо Балеба, але тоді отримав відмову від керівництва англійського клубу.

Зазначається, що Брайтон не хоче продавати одного зі своїх ключових виконавців, тому виставили цінник на нього у розмірі 100 млн. фунтів стерлінгів.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Карлос Балеба відіграв за Брайтон п'ять матчів.