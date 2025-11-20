Англія

Легенда Арсеналу вважає, що атакуючий півзахисник Реала стає мішенню через свою расову приналежність.

Легенда Арсеналу Іан Райт виступив з емоційним та різким захистом півзахисника Реала Джуда Беллінгема на тлі постійної критики його поведінки у збірній Англії. Райт вважає, що негативне висвітлення його персони у ЗМІ має расові підтексти.

Виступаючи у подкасті Stick to Football, Райт заявив, що суспільство не готове до чорної суперзірки такого масштабу, як 22-річний Беллінгем, оскільки він той, кого вони не можуть контролювати.

"Я хвилююся за Джуда просто тому, що він той, кого вони не можуть контролювати", – сказав Райт.

"ЗМІ ненавидять, що не можуть дістатись до нього. Вони ненавидять, що не можуть вплинути на його кар'єру, як це робили з багатьма до нього" — наголосив Іан.

Райт назвав недавні звинувачення у тому, що Беллінгем нібито негативно відреагував на заміну або не святкував гол у матчі проти Албанії, повною вигадкою та брехнею. На його думку, медіа намагаються створити конфліктний наратив для обговорення.

Екс-форвард пояснив, що Беллінгем лякає певних людей своєю здатністю надихати та своєю впевненістю.

Він провів паралель, зазначивши, що в Англії люблять Н'Голо Канте, бо він скромний чорношкірий чоловік.

Однак якщо з'являється гравець із більш відкритою та впевненою енергією, як у Беллінгема, це не подобається цим людям.

Райт підкреслив, що для чорношкірих гравців часто існує негласна вимога тримати голову опущеною та бути скромним, але Беллінгем демонструє іншу, більш розкуту енергію, яка лякає певних людей.