Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про Джуда Беллінгема, який був незадоволений своєю заміною у матчі проти Албанії (2:0).

"Так, йому це не сподобалося, а кому сподобається? Але такий порядок. Моргану Роджерсу теж не сподобалося, що його не включили в старт, і він на це не заслуговував, але таке було рішення. У Джуда також була жовта картка, і я ухвалив рішення ще до другого голу, і воно залишилося в силі.

Я нічого не бачив. Потрібно переглянути епізод. Я бачив, що він був незадоволений, але зараз не хочу роздмухувати цю тему. Такі гравці, як Джуд, настільки хочуть змагатися, що їм не подобається, коли їх змінюють.

Мої слова залишаються в силі: для нас важливими є дотримання стандартів, рівень і відданість один одному, а також повага один до одного. Ми не змінимо своє рішення лише тому, що хтось махає руками", – сказав Тухель.