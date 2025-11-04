Ліга чемпіонів

Тренер Манчестер Сіті спантеличив журналістів на пресконференції, вдавши, що не знав про брата Джуда Беллінгема до переходу в Боруссію Дортмунд.

Пеп Гвардіола дав дивний коментар щодо півзахисника Боруссії Дортмунд Джоба Беллінгема, напередодні їхньої зустрічі в Лізі чемпіонів.

​Коли на пресконференції Гвардіолу запитали, чи багато він знає про Джоба, той спантеличив присутніх відповіддю.

"Ні... Я не знав його раніше", — заявив тренер, натякнувши, що почув про гравця лише після його переходу в дортмундський клуб. ​

Ця заява виглядає дивною, враховуючи, що Джоб Беллінгем вважається одним з великих талантів, а його перехід з Сандерленда до Боруссії за €30 мільйони був досить гучним. ​

Крім обговорення суперника, Гвардіола також пояснив своє нетипове рішення надати гравцям Сіті повний вихідний лише за 24 години до важливого матчу Ліги чемпіонів. Тренер скасував тренування, пояснивши, що на даному етапі сезону психічний та фізичний відпочинок для його гравців важливіший за додаткове заняття.

Замість цього команда проведе тренування вранці в день гри. Єдиним гравцем, який з'явився на базі, був Ерлінг Голанд, але лише для виконання зобов'язань перед медіа.