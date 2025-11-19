Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.

Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.

Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.

Одна з категорій для вибору публіки — звання найкращого півзахисника світу.

І в 2025 році на нього претендують наступні футболісти:

Ніколо Барелла (Інтер Мілан)

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)

Дезіре Дуе (ПСЖ)

Фермін Лопес (Барселона)

Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль)

Скотт Мактоміней (Наполі)

Жуан Невеш (ПСЖ)

Мартін Едегор (Арсенал)

Майкл Олісе (Баварія)

Коул Палмер (Челсі)

Педрі (Барселона)

Деклан Райс (Арсенал)

Фабіан Руїс (ПСЖ)

Федеріко Вальверде (Реал Мадрид)

Вітінья (ПСЖ)

Флоріан Вірц (Ліверпуль / Баєр)

Обрати найкращого, на вашу думку, півзахисника 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.