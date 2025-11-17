Інше

Тренер Англії наголосив на важливості поваги та командного духу.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував емоційну реакцію Джуда Беллінгема, який залишився незадоволеним своєю заміною у матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Албанії (2:0). Англійці оформили восьму перемогу в групі та завершили етап із ідеальним результатом.

22-річний півзахисник, який повернувся у старт після червневого вікна, був замінений на 84-й хвилині — одразу після того, як Гаррі Кейн головою оформив дубль. Побачивши свій номер на табло, Беллінгем розчаровано підняв руки, попри те що за підсумками голосування фанів отримав нагороду “Гравець матчу”.

Тухель відреагував жорстко та прямо:

“Це рішення, і він повинен його прийняти. Я бачив, що Джуд був незадоволений, але не хочу робити з цього щось надмірне. Такі гравці дуже конкурентні — їм ніколи не подобаються заміни. Моє слово — остаточне. Йдеться про стандарти, повагу до команди та футболістів, які виходять на поле. Ми не змінимо рішення тільки тому, що хтось махає руками”.

Попри емоційний момент, Беллінгем при виході з поля потиснув руку тренеру, а Тухель поплескав його по спині.

Журналісти Sky Sports уточнили, що Джуд справді святкував другий гол разом із партнерами, однак розчарування виникло саме в момент, коли він побачив свою заміну.

Нагадаємо, команда Тухеля стала першою європейською збірною, що гарантувала собі місце на чемпіонаті світу-2026 у США, Канаді та Мексиці.