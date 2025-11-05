Ліга чемпіонів

На рахунку 22-річного англійця 50 поєдинків у найпрестижнішому клубному турнірі.

Мадридський Реал у матчі основного етапу Ліги чемпіонів поступився Ліверпулю (0:1).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем, для якого це 50 матч у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

За інформацією Opta, англієць став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося зіграти 50 матчів. На момент матчу йому було 22 роки та 128 днів.

Попередній рекорд належав колишньому воротареві Реала Ікеру Касільясу, який провів свій 50 поєдинок у віці 22 років та 155 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль – Реал.