Керманич Дортмунда висловився про можливий відхід англійського хавбека.
Джоб Беллінгем, Getty Images
01 листопада 2025, 14:54
У матчі-відкритті дев'ятого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія здобула у гостях перемогу над Аугсбургом.
Після цього протистояння головний тренер "джмелів" Ніко Ковач висловився про рівень гри центрального півзахисника своєї команди Джоба Беллінгема, якого останнім часом пов'язують з можливим від'їздом з німецького клуба.
"Джоб присутній на полі, має чудову фізичну підготовку та технічні якості, які він знову продемонстрував тут, за 30 хвилин на полі.
У мене справді немає жодних сумнівів щодо нього – навіть навпаки. Ми крок за кроком його розвиваємо.
Насправді, це відбувається навіть швидше, ніж я очікував, тому що хлопець має стільки якостей", – сказав Ковач в ефірі Sky для журналіста Флоріана Плеттенберга.
У цьому сезоні Джоб Беллінгем провів за Дортмунд 561 хвилину у 14 матчах, в яких він віддав два асисти.