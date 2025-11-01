Німеччина

Керманич Дортмунда висловився про можливий відхід англійського хавбека.

У матчі-відкритті дев'ятого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія здобула у гостях перемогу над Аугсбургом.

Після цього протистояння головний тренер "джмелів" Ніко Ковач висловився про рівень гри центрального півзахисника своєї команди Джоба Беллінгема, якого останнім часом пов'язують з можливим від'їздом з німецького клуба.

"Джоб присутній на полі, має чудову фізичну підготовку та технічні якості, які він знову продемонстрував тут, за 30 хвилин на полі.

У мене справді немає жодних сумнівів щодо нього – навіть навпаки. Ми крок за кроком його розвиваємо.

Насправді, це відбувається навіть швидше, ніж я очікував, тому що хлопець має стільки якостей", – сказав Ковач в ефірі Sky для журналіста Флоріана Плеттенберга.

У цьому сезоні Джоб Беллінгем провів за Дортмунд 561 хвилину у 14 матчах, в яких він віддав два асисти.