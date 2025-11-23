Англія

Головний тренер Манчестер Сіті вимагає від своїх гравців покращити реалізацію моментів після програшу Ньюкаслу.

Пеп Гвардіола заявив, що його команда повинна забивати більше голів після того, як містяни продемонстрували марнотратство у завершальній стадії та зазнали поразки 1:2 від Ньюкасл Юнайтед.

Хоча Сіті залишається однією з найбільш результативних команд Прем'єр-ліги, Гвардіола розкритикував своїх гравців за те, що вони були недостатньо клінічними перед воротами на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Містяни володіли м'ячем 68% часу і завдали 17 ударів проти дев'яти у суперника, проте лише чотири з них були у площину.

"Була рівна гра. Розважальна гра. Вони мали шанси. Ми мали шанси. Зрештою, вони забили на один гол більше", — сказав Гвардіола, зауваживши, що навіть найкращий бомбардир Ерлінг Голанд і Філ Фоден не реалізували чудові моменти.

Незважаючи на те, що Голанд забив 14 із 24 голів Сіті цього сезону, жоден з його товаришів по команді не забив більше одного м'яча, що викликає занепокоєння щодо надмірної залежності від норвезького нападника.

"Так, моменти були очевидними, але ми повинні забивати більше голів. Наші гравці мають здібності та якість, щоб це робити", — наголосив Гвардіола, кидаючи виклик своїй команді, щоб інші форварди також почали регулярно відзначатися.

Ця поразка стала третьою виїзною для Сіті в поточному сезоні АПЛ і дозволила суперникам на вершині таблиці збільшити свій відрив.

