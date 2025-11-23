Англія

Манчестер Сіті на виїзді поступився Ньюкасл Юнайтед.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола виглядав вкрай роздратованим після несподіваної поразки його команди з рахунком 1:2 від Ньюкасл Юнайтед на Сент-Джеймс Парк.

Поразка стала серйозним ударом для чемпіонських амбіцій Сіті. Напруга в матчі була високою, гості змарнували багато чудових моментів, також містяни вважали, що на їхню користь мав бути призначений пенальті у першому таймі.

Кульмінацією розчарування став фінальний свисток, після якого Гвардіола розпочав емоційну дискусію з Бруно Гімараешом. Крім того, 54-річний тренер, зіткнувся з оператором, який його знімав впритул.

Коментуючи свій конфлікт із гравцем Ньюкасла на післяматчевій пресконференції, Гвардіола був небагатослівний.

"Жодних запитань, все добре. Я сказав, наскільки він хороший, але ця розмова — для приватних ситуацій. Усе гаразд", — відповів наставник.

Поразка підкреслила нездатність Манчестер Сіті реалізовувати свої численні моменти, про що Гвардіола також згадував раніше.

Після цієї невдачі Сіті може відстати від лідера чемпіонату, Арсеналу, на сім очок.