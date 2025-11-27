Ліга чемпіонів

Важлива перемога "матрацників".

Головний тренер мадридського Атлеітко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу над міланським Інтером (2:1) в матчі Ліги чемпіонів. Цитує аргентинського фахівця Marca.

"У нас був план, який полягав у тому, щоб провести напружений матч та наполегливо працювати на початку гри. Як ви бачили, багато гравців намагалися високо відібрати м'яч та переходити у контратаки.

У другому таймі ми покладалися на флангових гравців, які чекали можливості зробити вирішальний внесок, що вони і зробили. Ми досягли результату у важкій грі; ми знали, як вистояти в найскладніший момент, коли вони домінували у володінні м'ячем, але через кілька хвилин гравці розслабилися, і гра почала відрізнятися від того, з чого вона почалася.

Мій план полягав у тому, щоб вичікувати у першому таймі, коли вони були дуже сильні, і намагатися відбирати м'яч, щоб ми могли контратакувати. Для цього нам були потрібні гравці з такими характеристиками у першому таймі.

У другій половині я зробив те, що задумав, щоби вирішити проблему. Нам пощастило: Хіменес забив чудовий гол, і ми здобули таку необхідну перемогу.

Гол був забитий дуже вчасно. Нам він був потрібен, бо коли центральний захисник забиває, це завжди добре. Цей гол додасть нам віри, щоб продовжувати працювати", – сказав Сімеоне.