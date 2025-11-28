Англія

Іспанець відзначив поточну форму "синіх".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про майбутній матч із Челсі в рамках 13-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

«Це важливий матч, велике лондонське дербі, ми маємо зіграти з дуже сильним суперником, який знаходиться у чудовій формі. Ми знаємо, який виклик на нас чекає, тому повністю до цього готові. Після перемоги над Тоттенгемом вдома потрібно було провести зустріч із Баварією, і нам вдалося з цим впоратися. Тепер ми маємо наступну гру. У нас велика мотивація.

Фаворит на чемпіонство? Думаю, ми всі у цьому списку. І вони там, тому що повністю цього заслуговують. Те, що вони зробили за останні кілька років, склад, довжина лави, рівень майстерності гравців, тренер та тренерський штаб – все це робить те, що відбувається, дуже і дуже позитивним», — сказав Артета.

Матч Челсі — Арсенал відбудеться 30-го листопада, о 18:30 за київським часом.