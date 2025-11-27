Ліга чемпіонів

Головний тренер підкреслив контроль матчу та індивідуальну якість футболістів.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Баварією з рахунком 3:1 у матчі Ліги чемпіонів.

"Найбільше мені сподобався наш загальний рівень гри і те, як ми контролювали поєдинок. Для цієї зустрічі був потрібен інший рівень інтенсивності, і на індивідуальному рівні футболісти спрацювали дуже якісно.

Це додасть команді впевненості. Ми внесли зміни до складу, і футболісти проявили себе чудово. Я задоволений тим, як ми зіграли.

Ми просто насолодимося сьогоднішнім вечором, а потім почнемо підготовку до вихідних. До кінця турніру ще далеко", — зазначив наставник в ефірі TNT Sports.

