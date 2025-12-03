Англія

Нігерійський вінгер Самуель Чуквезе може залишитися в АПЛ.

Вінгер Мілана Самуель Чуквуезе, який нині виступає у столичному клубі на правах оренди, може незабаром укласти повноцінний контракт. Про це повідомляє TEAMtalk. Фулгем хотів би підписати гравця на постійній основі.

Згідно з інформацією джерела, "дачники" можуть скористатися опцією викупу 26-річного футболіста, яка прописана в орендній угоді.

Чуквезе пережив важкі часи в Мілані, забивши лише 8 голів та віддавши 6 результативних передач у 70 матчах за "россонері". Однак у поточному сезоні він забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі у 9 матчах, 8 з яких — у складі Фулгема.

Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 10 мільйонів євро.

