Італія

Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета відкритий для переходу до Серії А.

Французький форвард англійського Крістал Пелес Жан-Філіп Матета може продовжити кар'єру в Італії. Про це повідомляє talkSPORT. За інформацією джерела, інтерес до 28-річного нападника проявляє Мілан.

Контракт Матета з "орлами" закінчується у 2027 році, проте наразі сторони не ведуть перемовин про нову угоду. Гравець планує прийняти остаточне рішення про своє майбутнє після завершення чемпіонату світу 2026 року.

У поточному сезоні форвард зіграв у 22 матчах у всіх турнірах, забив дев'ять голів і зробив дві результативні передачі. За даними порталу Transfermarkt, вартість Матета становить 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан стежить за 18-річним форвардом Анже.