Англія

Футбольна асоціація Англії вирішила не карати бразильця суворо за поведінку в грі з Ліверпулем.

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета отримав офіційне попередження від FA, але уникнув тривалого відсторонення від футболу за свою реакцію на червону картку в матчі проти Ліверпуля (0:2).

У недільному поєдинку 30 листопада 28-річний бразилець втрати контроль над емоціями. Він отримав дві жовті картки поспіль за суперечки з арбітром Дарреном Інглендом, не погоджуючись із зафіксованим фолом.

Залишаючи поле, Пакета продовжував сперечатися з офіційними особами та саркастично аплодував рішенню рефері, що могло призвести до суворих дисциплінарних санкцій.

Попри ризик тривалого бану за неспортивну поведінку, Асоціація обмежилася м'яким покаранням:

"Як рекомендацію, ми попередили Лукаса Пакету та нагадали йому про його відповідальність... Жодних подальших заходів вжито не буде", – йдеться у заяві.

Таким чином, хавбек відбуде стандартну одноматчеву дискваліфікацію і пропустить лише гру проти Манчестер Юнайтед у четвер.

Сам футболіст пояснив свій зрив величезним психологічним тиском. За його словами, ця реакція стала відображенням усього, що довелося пережити за останні роки.