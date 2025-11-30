Англія

Пішов з життя Біллі Бондс.

Вест Гем Юнайтед із глибоким сумом сповістив про смерть своєї абсолютної легенди — Біллі Бондса, який пішов з життя у віці 79 років. Колишній захисник, пвзахисник, а згодом і тренер лондонського клубу, помер у неділю вранці в колі родини.

Він встановив клубний рекорд, який, ймовірно, ніколи не буде побитий — 799 матчів у футболці Вест Гема. Бондс є єдиним капітаном в історії клубу, який двічі піднімав над головою Кубок Англії (у 1975 та 1980 роках).Окрім цього, він чотири рази визнавався гравцем року в команді.

Завершивши кар'єру гравця у віці 41 року, Бондс не залишив клуб. Спершу він працював із молодіжним складом, а в 1990 році очолив першу команду як головний тренер. Під його керівництвом молотобійці двічі здобували підвищення у класі, зокрема вийшовши до новоствореної Прем'єр-ліги у 1993 році.

У 2019 році клуб увічнив ім'я свого героя, назвавши на його честь Східну трибуну на Лондонському стадіоні. Смерть Бондса викликала хвилю співчуття у футбольному світі.

"Він був найдобрішою, найвідданішою та найсамовідданішою людиною. Тато всім серцем любив Вест Гем Юнайтед та його чудових уболівальників", — йдеться у заяві родини Бондса.

Свої співчуття також висловив колишній клуб Бондса Чарльтон, а також Ліверпуль, Арсенал та збірна Англії, назвавши його одним із великих у нашій грі.

Хвилиною оплесків вшанують легенду перед найближчим матчем Вест Гема.