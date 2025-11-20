Іспанія

Сторони планують відновити переговори після повернення гравця на поле.

Мадридський Реал та Антоніо Рюдігер залишаються відкритими до переговорів щодо нового контракту. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Наразі сторони поставили переговори на паузу, оскільки німецький захисник продовжує відновлення після травми. Переговори планують поновити тоді, коли Рюдігер знову виходитиме на поле.

Чинну угоду розраховано до літа 2026 року, і Реал, а також сам гравець, не проти продовжити співпрацю.

За мадридський клуб центрбек виступає з 2022 року. Цього сезону на рахунку німця лише один матч у складі команди – повернення після травми підколінного сухожилля очікується у грудні.

Раніше повідомлялось, що Рюдігера хоче повернути до свого складу лондонський Челсі.