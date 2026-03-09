Версія з іншого табору.
Жоан Лапорта, getty images
09 березня 2026, 19:06
Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував слова колишнього головного тренера каталонців Хаві про повернення Мессі в клуб. Його слова наводить AS.
"У 2021 році Мессі не зміг продовжити контракт з фінансових причин. У 2023 році прийшов Хаві і сказав мені, що Лео хоче повернутися – це було в середині березня.
У травні Хорхе Мессі (батько Ліонеля Мессі – прим.) сказав мені, що тиск на нього буде занадто великим, і що вони воліли б переїхати до Маямі. І я відповів, що вони вільні самі визначати своє майбутнє.
Я не говорив, що Мессі залишиться або повернеться, і не гарантував цього", – сказав Лапорта.
