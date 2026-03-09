Іспанія

Версія з іншого табору.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував слова колишнього головного тренера каталонців Хаві про повернення Мессі в клуб. Його слова наводить AS.

"У 2021 році Мессі не зміг продовжити контракт з фінансових причин. У 2023 році прийшов Хаві і сказав мені, що Лео хоче повернутися – це було в середині березня.

У травні Хорхе Мессі (батько Ліонеля Мессі – прим.) сказав мені, що тиск на нього буде занадто великим, і що вони воліли б переїхати до Маямі. І я відповів, що вони вільні самі визначати своє майбутнє.

Я не говорив, що Мессі залишиться або повернеться, і не гарантував цього", – сказав Лапорта.

Раніше Лапорта висловився щодо майбутнього протистояння з англійським Ньюкаслом в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.