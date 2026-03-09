Ліга чемпіонів

Рівні суперники?

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з лондонським Тоттенгемом.

"Я не знаю, чому нас називають фаворитом протистояння. Якщо врахувати, що вони посіли четверте місце в таблиці загального етапу Ліги чемпіонів, то ми не є фаворитами. Якщо дивитися на їхнє становище в АПЛ... Все залежить від того, як ви хочете це подати.

В АПЛ вищі швидкості. Не знаю чому, я не можу точно сказати, в чому справа. Деякі кажуть, що судді дозволяють грі текти швидше, я не знаю, чи це через тактику, чи через передматчеву підготовку, але швидкості там дійсно вищі. Дивлячись матчі по телевізору, можна побачити, що швидкості вищі, ніж в Іспанії, Італії, Німеччині... Це найшвидша ліга.

Я не думаю, що вони можуть перемогти тільки за рахунок інтенсивності, є ще й технічні якості", – сказав Сімеоне.

Матч між Атлетіко та Тоттенгемом відбудеться 10-го березня, о 22:00 за київським часом.