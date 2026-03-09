Англія

Англійський клуб продовжує стежити за молодим вінгером перед літнім трансферним вікном.

Манчестер Юнайтед продовжує вивчати варіанти підсилення атаки перед літнім трансферним вікном.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, представники англійського клубу були присутні на матчі Бундесліги між РБ Лейпциг та Аугсбургом, щоб поспостерігати за грою молодого вінгера "биків" Яна Діоманде.

За інформацією джерела, 19-річний футболіст уже близько шести місяців перебуває у сфері інтересів Манчестер Юнайтед. Клуб уважно стежить за його прогресом, однак поки що не прийняв остаточного рішення щодо можливого трансферу.

Романо зазначає, що Діоманде не є єдиним кандидатом на позицію лівого вінгера. Манчестер Юнайтед планує проаналізувати одразу кілька варіантів на ринку, оскільки клуб готується до активної літньої трансферної кампанії.

Інтерес до молодого гравця проявляють і інші топклуби Європи. Зокрема, за розвитком Діоманде стежать Ліверпуль, ПСЖ та кілька клубів із Іспанії.

Очікується, що влітку Манчестер Юнайтед працюватиме над посиленням одразу кількох позицій, серед яких лівий фланг атаки, центр поля та інші ключові зони складу.