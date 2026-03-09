Англія

Головне, щоб не у матчі зі збірною України.

Нападник лондонського Арсеналу Віктор Йокерес висловився щодо адаптації до англійського футболу.

"Я можу стати найкращим у всьому. Думаю, що можу покращити абсолютно все у своїй грі. Зараз я почуваюся дуже добре в Арсеналі. Ми повинні продовжувати робити те, що робили протягом останніх місяців. А також необхідно вдосконалюватися і разом йти до завоювання титулів.

Я намагаюся краще розуміти своїх партнерів по команді. Треба розуміти те, як вони рухаються. Думаю, з часом я стаю все кращим. Тут багато дивовижних гравців, тож це робить усе ще простішим для мене", — заявив Йокерес.

У поточному сезоні Віктор Йокерес відіграв за Арсенал 38 матчів, забив 15 голів та віддав дві результативні передачі.