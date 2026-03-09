Італія

Італієць незадоволений роботою суддів.

Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні висловився після поразки від Дженоа (1:2) в рамках 28-го туру італійської Серії А.

"Ми дуже добре підійшли до гри, були цілеспрямованими і згуртованими. Ми мало били по воротах, а вони, мабуть, ще менше. Нам не пощастило в кінцівці, але командний дух був дуже високим. Тепер у нас щільний графік: два матчі проти Болоньї в Лізі Європи.

Пенальті?Епізод абсолютно очевидний, ВАР не втрутився. Кожен може бачити це по-своєму, але на кадрах все настільки ясно... Якщо ті, хто відповідає за ВАР, не впевнені в цьому, їм слід зайнятися іншою роботою.

Реальність змінити не можна, це абсолютно очевидно. Андреа Коломбо (арбітр матчу — прим.) не призначив пенальті, і ми не повинні розглядати інші інтерпретації", – сказав Гасперіні.

Після поразки від Дженоа команда Гасперіні опустилася на п'яту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Італії.