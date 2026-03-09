Починається єврокубковий тиждень.
Мауріціо Маріані, getty images
09 березня 2026, 20:20
УЄФА визначилося з арбітрами, що будуть обслуговувати перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
10 березня
Галатасарай – Ліверпуль: головний суддя – Хесус Хіль Мансано (Іспанія)
Аталанта – Баварія: головний суддя – Еспен Ескос (Норвегія)
Ньюкасл – Барселона: головний суддя – Марко Гуїда (Італія)
Атлетіко – Тоттенгем: головний суддя – Сердар Гезюбююк (Нідерланди)
11 березня
Баєр – Арсенал: головний суддя – Халіл Умют Мелер (Туреччина)
ПСЖ – Челсі: головний суддя – Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія)
Реал Мадрид – Манчестер Сіті: головний суддя – Мауріціо Маріані (Італія)
Буде-Глімт – Спортінг: головний суддя – Іван Кружляк (Словаччина)