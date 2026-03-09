УЄФА визначилося з арбітрами, що будуть обслуговувати перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

10 березня

Галатасарай – Ліверпуль: головний суддя – Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

Аталанта – Баварія: головний суддя – Еспен Ескос (Норвегія)

Ньюкасл – Барселона: головний суддя – Марко Гуїда (Італія)

Атлетіко – Тоттенгем: головний суддя – Сердар Гезюбююк (Нідерланди)

11 березня

Баєр – Арсенал: головний суддя – Халіл Умют Мелер (Туреччина)

ПСЖ – Челсі: головний суддя – Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія)

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: головний суддя – Мауріціо Маріані (Італія)

Буде-Глімт – Спортінг: головний суддя – Іван Кружляк (Словаччина)