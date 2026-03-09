Англія

П’єро Інкап’є, який виступає за "канонірів" на правах оренди, підпише п’ятирічний контракт із лондонським клубом.

Арсенал визначився з першим підсиленням на літнє трансферне вікно 2026 року.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб домовився про повноцінний перехід захисника леверкузенського Баєра П’єро Інкап’є, який наразі виступає на правах оренди за "канонірів".

За інформацією джерела, 24-річний еквадорський футболіст уже погодив із Арсеналом контракт терміном на п’ять років. Сума угоди складе близько 52 мільйонів євро, а Баєр також збереже за собою 10% від майбутнього перепродажу гравця.

Офіційне оголошення трансферу очікується після завершення сезону. Наразі між клубами діє джентльменська домовленість щодо фінансових умов переходу.

Як зазначається, структура угоди нагадує ситуацію з переходом воротаря Давіда Раї до Арсеналу з Брентфорда, коли футболіст спочатку приєднався до команди на правах оренди з опцією викупу, хоча повноцінний трансфер фактично був запланований заздалегідь.

Арсенал також прагнув швидко закрити угоду, щоб випередити Тоттенгем у боротьбі за захисника минулого літа. За словами інсайдера, Інкап’є вже фактично відчуває себе гравцем лондонського клубу, хоча формально трансфер буде завершено лише влітку.