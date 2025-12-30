Іспанія

Хорват може повернутися до Динамо Загреб після дострокового розриву оренди.

Керівництво Жирони змирилося з рішенням Домініка Ліваковіча покинути каталонський клуб і продовжити кар’єру на батьківщині. Про це повідомляє журналіст Ніл Сола. За його інформацією, боси червоно-білих дозволили 30-річному голкіперу пропустити тренування команди та дали зрозуміти, що він може більше не повертатися до занять з Жироною.

Очікується, що Ліваковіч продовжить кар’єру в загребському Динамо, кольори якого він уже захищав раніше. Раніше з’являлася інформація, що хорватський воротар хоче достроково перервати оренду через брак ігрової практики.

У нинішньому сезоні до переходу в Жирону Ліваковіч провів два матчі за Фенербахче. При цьому, якщо воротар зіграє хоча б один офіційний поєдинок за каталонців, за правилами УЄФА він більше не матиме права виступати за третій клуб у цьому сезоні.

Зазначається, що останнім часом Домінік погіршив свої показники на тренуваннях, що негативно вплинуло на його стосунки з головним тренером Мічелом. У клубі вже налаштовані на розставання з голкіпером і шукають варіанти для підписання нового воротаря під час зимового трансферного вікна.

Наразі Жирона посідає 18-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 15 очок. У наступному матчі команда зіграє проти Мальорки 4 січня.