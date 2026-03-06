Інше

Президент США Дональд Трамп привітав команду з чемпіонством, високо оцінивши гру Мессі та навіть порівнявши його з легендарним Пеле.

У четвер зірка світового футболу Ліонель Мессі та гравці клубу Інтер Маямі відвідали Білий дім на запрошення президента США Дональда Трампа. Урочистий прийом було організовано на честь перемоги команди у Кубку MLS 2025 року, де флоридці обіграли Ванкувер Вайткепс у фіналі з рахунком 3:1.

Запрошення до Білого дому є давньою традицією для американських команд, які здобувають чемпіонські титули у своїх лігах. Під час заходу Дональд Трамп звернувся особисто до Ліонеля Мессі, відзначивши його колосальні досягнення:

"Ласкаво просимо до Білого дому, Ліонелю Мессі... Не знаю, можливо, ти навіть кращий за Пеле". Президент також додав, що аргентинець завжди знаходиться під величезним тиском через високі очікування, проте продовжує здобувати перемоги, що вдається небагатьом.

Також Дональд розповів дотепну історію з його сином, яка сталась напередодні зустрічі:

"Мій син сказав мені: "Тату, ти знаєш, ХТО сьогодні тут буде?". Тож я відповів: "Ні, у мене зараз дуже багато справ...". Він сказав мені: "Ліонель Мессі! Він твій великий фанат, і джентльмена на ім'я Кріштіану Роналду". Кріштіану — геніальний, ти — геніальний. Великі чемпіони! Видатні спортсмени у своєму виді спорту. Вони люблять те, що роблять, і роблять це дуже добре".

Співвласник Інтер Маямі Хорхе Мас у своїй промові підкреслив важливість цього досягнення для розвитку футболу в США:

"Ми можемо грати з найбільшими клубами. Наша ліга здатна стати однією з найкращих у світі. Я сподіваюся, пане Президенте, що це не останній наш візит сюди для святкування чемпіонства MLS", — заявив Хорхе.

Раніше півзахисник команди Теласко Сеговія спробував відмежувати візит від політики, зазначивши, що команда їде до Вашингтона виключно як переможці минулого сезону, і це просто важлива спортивна подія.

Наприкінці церемонії делегація Інтер Маямі подарувала президенту США футболку та м'яч із автографами гравців. Цікаво, що для Мессі це був перший візит до Білого дому. У 2025 році попередній президент Джо Байден запрошував футболіста для вручення йому Президентської медалі свободи, однак тоді аргентинець не зміг бути присутнім.