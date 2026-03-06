Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 березня 2026 року.

Завершилася 1471 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Україна та росія провели обмін полоненими, у межах якого з російської неволі повернулися ще 200 українців.

🔸 Суд частково скасував рішення Київради про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр" імені Романа Ратушного, який боровся за збереження цієї місцевості від забудови.

🔸 Зеленський заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на допомогу від іранських ударних дронів типу Shahed на Близькому Сході.

🔸 Британський суд відхилив запит про екстрадицію депутата Дмитрука до України. Захист заявив, що Дмитрука "катувала СБУ".

🔸 ВМС і ССО заявили про знищення російського гелікоптера Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки "Сиваш" в акваторії Чорного моря.

Підбірка новин: Hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень.



Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження.



Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 142 керовані авіабомби, застосував 4653 дрони-камікадзе та здійснив 2543 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.



На Південно-Слобожанському напрямку наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.



На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.



На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.



На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки.



На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.



На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 63 окупантів та 23 – поранено.



Знищено одну артилерійську систему, чотири одиниці спеціальної техніки, пошкоджено три танки, дві артилерійські системи, одиницю автомобільного транспорту, засіб РЕБ та 58 укриттів ворога. Знищено або подавлено 192 БпЛА різних типів.



На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 зіткнення у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка.



На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського. Населені пункти Розумівка, Веселянка, Юрківка зазнали авіаударів противника.



На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Говорили сьогодні з урядовцями про надзвичайні виклики з дорогами: багато треба відновити після зими, стан доріг дуже поганий. І особливе завдання – на прифронтовій території, в усіх громадах, де кожна хвилина має значення для евакуації поранених та загалом для фронтової логістики. Уряд разом з обласною владою, з громадами повинні забезпечити відповідні ремонти. Окремі завдання для Міністерства енергетики, "Нафтогазу", "Укрнафти" – по цінових викликах через війну на Близькому Сході. Глобальна проблема – зростання цін на нафту та нафтопродукти. Мають бути наші українські відповіді на такі виклики, і це стосується, зокрема, забезпечення нафтопродуктами ринку в Україні. Урядовці повинні бути в детальній комунікації щодо цього з людьми, із суспільством.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!