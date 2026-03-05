Інше

Лондонський клуб прагне підписати Вітора Роке, який після невдалого етапу в Іспанії зумів реанімувати свою кар'єру в бразильському Палмейрасі.

Лондонський Челсі зробив сміливий крок на трансферному ринку, розпочавши боротьбу за колишнього форварда Барселони Вітора Роке. Бразильський нападник, який не зміг закріпитися на Камп Ноу, знову віднайшов свою найкращу форму на батьківщині, чим привернув серйозну увагу керівництва зі Стемфорд Брідж

За інформацією видання Mundo Deportivo, сині визначили гравця на прізвисько Тігріньйо як одну з головних цілей на майбутнє літнє трансферне вікно. Повідомляється, що Челсі вже формалізував свій інтерес, надіславши пропозицію в розмірі близько 43 мільйонів фунтів стерлінгів.

Хоча виступи форварда в іспанській Ла Лізі багато хто вважав провальними, його впевнена гра за Палмейрас повернула віру в те, що він здатний стати зіркою на найвищому європейському рівні. У поточній кампанії 21-річний нападник вже встиг відзначитися 5 голами та 1 асистом у 13 матчах.

Новини про інтерес Челсі стали справжньою музикою для вух бухгалтерів Барселони. Каталонський гранд продав Роке до Палмейраса у лютому 2025 року за суму у 25,5 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів. Проте ключовим пунктом тієї угоди стало збереження 20% від суми наступного перепродажу гравця.

Завдяки тому, що перша пропозиція лондонців вже оцінюється у 50 мільйонів євро, Барселона може розраховувати на солідний фінансовий транш, що допоможе клубу компенсувати значну частину своїх початкових інвестицій.

Попри перспективу великого прибутку, бразильський клуб поки що не поспішає погоджуватися. Джерела зазначають, що поточна оцінка від Челсі ще не відповідає очікуванням Палмейраса. Керівництво команди вважає стартові 50 мільйонів євро недостатньою сумою для того, щоб відпустити футболіста, який став центральною фігурою в їхніх атакувальних планах.

Для самого Роке потенційний перехід на Стемфорд Брідж — це шанс на спокуту та можливість довести критикам свою спроможність засяяти у європейському топ-чемпіонаті.